La jugada arriesgada: Descubre el audaz ajuste de la línea de Gaceta Hípica previo a su participación en el 5y6 de la R31

La trigésima primera reunión inicia este domingo 17 de agosto en el hipódromo La Rinconada. El público aficionado disfrutará de una emocionante cartelera de 12 competencias sin pruebas selectivas.

La novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, el cual cuenta con una nómina de 11 participantes inscritas.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos

Una de las competidoras es la importada Easyasyouplease (número 10), con la monta del efectivo jinete aprendiz Winder Véliz y entrenada por Fernando Parilli Araujo para el Stud Los Reptilianos.

Cuenta con una campaña de dos actuaciones sin ninguna victoria en el óvalo de Gulfstream Park, situada en Hallandale Beach, Florida, Estados Unidos.

Asimismo, cuando la alazana norteamericana iba a debutar en la arena caraqueña quedó retirada el pasado 26 de julio por Disposición Reglamentaria, por lo que tendrá nuevamente su estreno, esta vez en esta prueba del juego de las mayorías.

Hay que acotar que la pupila de Parilli Araujo es primera favorita y la línea de Gaceta Hípica.

Ajuste: La Rinconada

El miércoles 13 de este mes, la estadounidense Easyasyouplease ajustó 49’’4’’ para 800 metros, en silla, se levantó de manos en la partida, veloz y tronó. Así quedó publicada en la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas

Celestia: Repite la monta de Yoelbis González y en su última competencia fue capaz de llegar segunda en este mismo tiro. Por lo que tiene gran expectativa hacía el público apostador. La recomendamos no dejarla fuera de sus combinaciones. Corredora Ce: En su debut tuvo tropiezos en la partida, por lo que se conformó con un noveno lugar. Ahora pasa a las manos del “misil” Robert Capriles. Se espera que haga una buena actuación y consiga su primera victoria del año. Ojo con esta yegua para las combinaciones.

