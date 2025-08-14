El "As bajo la manga": Descubre el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez más el segundo meeting del año 2025 se pone emocionante con la estadística de jinetes y entrenadores que van de punta a punta.

En esta ocasión la reunión 31 se presenta el día domingo 16 de agosto en el majestuoso hipódromo La Rinconada, donde se incluye un total de 12 carreras sin carreras clásicas.

La novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de una cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Gran opción Ejemplar 5y6 Datos hípicos

De nueve corredores está presente el castaño El Gran Bricelio (número 5), el cual cuenta con la monta del efectivo jinete aprendiz Winder Véliz y entrenado por Ramón García Mosquera para los colores del Stud María Isabel I.

Reaparece al óvalo caraqueño luego de 49 días sin correr y se perfila como el primer favorito, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica.

En su última actuación pública se disputó la Copa Holly de Rincón, el pasado 29 de junio. Allí el pupilo de García Mosquera fue capaz de llegar sexto a 4 1/4 cuerpos del ganador Catire Pedro.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este martes 12 de agosto, el conducido por Véliz dio dos vueltas, en silla, de galope y el día miércoles galopó en 2da vuelta, en silla, cómodo, publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares