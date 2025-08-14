En prueba del 5y6 con muchos datos este ejemplar toma delantera con su ajuste del miércoles

Suscríbete a nuestros canales

Una de las carreras más parejas de la jornada 31 del año en el hipódromo La Rinconada será la será la segunda prueba válida del 5y6 nacional que tiene como hora de partida a las 3:55 de la tarde y esta reservada para machos nacionales e importados de cinco años, ganadores de una prueba en 1.200 metros.

Mejor ajuste de la segunda válida del 5y6 nacional

Uno de los ejemplares que va a participar en la segunda de las pruebas que sirve para la primera de las Doble Perfectas del 5y6 nacional, es el castaño de cinco años, Leo Alessandro del entrenador David Palencia con la monta del jockey profesional Robert Capriles.

Este castaño producto del semental Ekhlaas en Alpha Centauro por Water Poet el cual tiene una campaña general de un triunfo en 23 presentaciones y este año no ha podido triunfar en cuatro presentaciones que ha realizado.

En su última participación realizada fue el pasado 26 de julio del presente año donde finalizó quinto, pero tan solo tres cuerpos del ganador, Tapit’s Tale con la monta en ese momento de Johan Aranguren.

Según la hoja de anotaciones de la División de toma tiempos del INH, Leo Alessandro dejó uno de los mejores ajustes de la jornada de la mañana del miércoles y sus parciales fueron los siguientes:

13,4 27,1 39,3 600MTS (ES) 53/ 66,4// 82/// CONTENIDO