Yonkleiver Díaz dice que borren la última de este caballo que este domingo si va a pelear en el 5y6

Próximo a llegar a 100 triunfos como jinete profesional, el jockey venezolano Yonkleiver Díaz montará a cuatro ejemplares en la reunión número 31 del año en La Rinconada y este miércoles atendió al equipo de Meridiano.net.

Los favoritos de Yonkleiver Díaz para el domingo

La jornada laboral de montas del domingo para el látigo criollo comenzará en la cuarta no válida con el ejemplar Zio Diaccof del entrenador Ramón García Mosquera, del cual manifestó del purasangre lo siguiente:

“Un caballo que en su reaparecida estuvo muy bien, cuarto en un buen lote, ahora el caballo está mucho más puesto, por lo que estará peleando la carrera”.

“Seguimos en la quinta carrera con la yegua Brawaisa con la que vengo de ganar (con el entrenador César Pérez), la yegua se mantiene en optimas condiciones, ha subido de peso, esta yegua no la descuiden que puede estar haciendo un buen toque técnico en la carrera”.

“Seguimos en la sexta carrera con el caballo Astro Zeta, que también lo gané y lo conozco a la perfección, este caballo va a reaparecer, el lote es un poco difícil, pero corremos todas las carreras para ganar y estaremos dando todo”.

“Cerramos en la octava carrera con el caballo Verstappen, este ejemplar no lo vayan a dejar fuera de sus combinaciones, la carrera pasada, borrenla. Este caballo va a estar mejorando muchísimo la carrera anterior y estaremos decidiendo”.