El "regalo" para el 5y6: Entérate del ejemplar que da por vídeo y que tienes que sellar en la primera válida

La emoción se acerca este domingo 16 de agosto en el hipódromo La Rinconada, pues se celebra la reunión número 31, mientras que los aficionados disfrutarán de la programación de 10 competencias a darse inicio a partir de la 1:00 de la tarde.

Tras un exhaustivo análisis, se ha identificado un ejemplar que ha mostrado unas distinguidas actuaciones. Este ejemplar podría mostrar una emocionante sorpresa a todos los aficionados en las jugadas exóticas.

Sin embargo, a la altura de la séptima del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional se tendrá una nómina de 12 competidores, para el lote de caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Por el puesto de pista 12 tenemos al castaño de siete años Tower Star, un hijo de Miner’s Lamp en Tabatha Hadar, vuelve con la monta del aprendiz Oliver Medina y presentado por José Luis Balzán.

En su actuación del pasado 03 de agosto, lo condujo el jinete profesional Jaime Lugo Jr. y cabe mencionar que era la primera ocasión que el joven látigo montaba al mencionado ejemplar que llevaba el número 9 en la gualdrapa y le tocó el mismo puesto de salida, por lo que al abrirse las compuertas ocasionó tropiezos con otros purasangres. Incluso se ocasionó la caída de un jockey que conducía a uno de los caballos involucrados en el mencionado tropiezo.

Aun así y en plena competencia, Tower Star se mantuvo de octavo lugar por la parte externa.

De forma progresiva, el nacido y criado en el Haras Paumar fue en la búsqueda de subir posiciones y al giro de la última curva ya se encontraba en la sexta posición por líneas centrales y apenas al cruzar el espejo llegó quinto a 12 cuerpos del ganador Tank Abbott.