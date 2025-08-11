Este era el tiempo que tenía José Gilberto Hernández que no ganaba dos carreras en una reunión

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 30 de la temporada en el hipódromo La Rinconada tuvo una jornada de 12 carreras donde el jockey profesional José Gilberto Hernández fue uno de los más destacados al conseguir dos victorias de las cuatro montas que realizó.

José Gilberto Hernández con dos victorias

La primera de las victorias del domingo de José Gilberto Hernández la consiguió en la quinta carrera no válida para ejemplares nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de dos y tres carreras donde triunfó con el purasangre Aptitud del trainer José Sánchez.

El Ejemplar corrió la distancia de 1.200 metros en un tiempo de 73 segundos exactos para generar un dividendo de 194.29 a ganador, mientras en la segunda de las válidas le tocó la victoria con Navegante, nuevamente en dupla con José Sánchez ahora en 1,300 metros con tiempo de 82’1.

Para José Gilberto Hernández fueron sus victorias seis y siete del año en el óvalo de Coche y ahora tiene cuatro en el segundo meeting del año que finalizará el próximo 31 de agosto, una semana después de la Gala Hípica de Caracas.

La vez anterior que José Gilberto Hernández había conseguido dos triunfos en una jornada hípica había sido hace ocho meses, el pasado 1 de diciembre del 2024 con la yegua Lady Soal de Heli García Jr. en distancia de 1.100 metros y con Toscán de Jesús Antonio Romero en la misma distancia.