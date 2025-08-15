Carlos Mendoza y Mets de Nueva York con panorama oscuro

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York continúan en picada en esta segunda mitad de la presente temporada de las Grandes Ligas. La tropa de Carlos Mendoza cedieron por la mínima (3-4) ante los Bravos de Atlanta y cayeron en la serie de tres compromisos como local.

Luego del revés en la jornada de este jueves, la franquicia de Queens extendió un penoso registro de 1-9 en los últimos 10 desafíos. La caída en el rendimiento de los neoyorquinos ha sido evidente en todos los aspectos del juego: inconsistencias ofensivas, fallos en el pitcheo y una defensa que no ha estado a la altura.

La debacle de los Mets es posiblemente el peor momento que vive Carlos Mendoza desde el inicio de la pasada campaña. En aquel entonces, el dirigente venezolano tardó hasta seis encuentros para ganar su primer partido como estratega a tiempo completo en MLB. La mala racha de la novena no solo pone en peligro sus aspiraciones al banderín en la División Este de la Liga Nacional, sino que podría dejarlos sin Playoffs en la actual edición.

Carlos Mendoza y Mets en mal momento

Nueva York no ha encontrado las maneras de regresar a su mejor versión en la vigente campaña de las Grandes Ligas. Antes de junio, el equipo de Juan Soto y compañía coleccionaba el mejor récord y ahora se ubica como escolta de los Phillies de Philadelphia, que ocupa el primer lugar y cuenta como una diferencia de cinco juegos de diferencia de los metropolitanos.

Para Mendoza, el desafío ahora es recuperar la confianza del vestuario y revertir el rumbo antes de que la temporada se le escape de las manos. Con la presión aumentando y los resultados sin acompañar, el margen de error se ha reducido drásticamente. Previo a la jornada de este viernes 15 de agosto, el conjunto solo tiene una ventaja de 0.5 juegos sobre los Rojos de Cincinnati por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.