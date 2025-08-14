Juan Soto persigue esta marca de los legendarios Mickey Mantle y Jimmie Foxx (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto es de los peloteros referentes actualmente en las Grandes Ligas, por lo que sus actuaciones siempre son noticia juego tras juego. El dominicano de los Mets de Nueva York vive un discreto presente ofensivo, pero sus números continúa demostrando que es un jugador élite.

El jardinero de 26 años desde su debut en 2018 marcó un impacto inmedianto en el mejor beisbol del mundo, posicionándose como uno de los bateadores más temidos de todo el juego. Este 2026 el quisqueyano ha tenido altos y bajos, pero aún asi demuestra que su talento es impresionante.

Juan Soto persigue marca de legendarios del beisbol

En su más reciente juego, Soto se fue de 4-1, con jonrón, boleto, dos remolcadas y par de anotadas ante los Bravos de Atlanta, llegando de esa forma a 29 cuadrangulares en la presente campaña de MLB.

Tras esta jornada, el nacido en Santo Domingo sigue consolidando su nombre junto al de las más grandes leyendas del beisbol. Con 110 juegos en los que ha conectado al menos un cuadrangular y recibido una base por bolas antes de cumplir los 27 años, el dominicano se encuentra a solo cinco de igualar a Mickey Mantle (115) y a cuatro de alcanzar a Jimmie Foxx (114) en esta exclusiva lista. La combinación de poder y disciplina que muestra Soto es excepcional, un balance que pocos jugadores en la historia han podido mantener a tan temprana edad.

Este logro no solo habla de su capacidad para producir batazos largos, sino también de su paciencia y lectura del juego, atributos que lo han convertido en uno de los bateadores más completos de su generación. Cada aparición en el plato es una amenaza doble para los lanzadores rivales: el riesgo de un batazo de cuatro esquinas y la habilidad de negociar boletos para mantener viva la ofensiva.

Este 2025, Juan Soto registra 106 hits, entre ellos 16 dobles y 29 jonrones. Además, acumula 91 boletos, 69 carreras remolcadas, 85 anotadas y un promedio de .251, todo esto en 118 juegos con los Mets de Nueva York.