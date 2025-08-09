MLB: ¿Son los Yankees peores sin Juan Soto? (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 ha traído consigo una incómoda pregunta para los fanáticos de los Yankees de Nueva York: ¿es el equipo peor sin Juan Soto? A simple vista, la diferencia podría parecer mínima, pero los datos comparativos entre los primeros 116 juegos de las temporadas 2024 y 2025 revelan una tendencia preocupante.

En 2024, con Soto en la alineación, los Yankees registraron un sólido récord de 68 victorias y 48 derrotas, anotando 594 carreras. En contraste, en 2025 (sin el astro dominicano) el equipo ha caído a 61-55, con apenas 590 carreras anotadas. Aunque la diferencia es de solo 4 carreras y 7 victorias, en el beisbol, esos márgenes pueden definir el destino de una temporada.

¿Falta el motor ofensivo de Soto?

Más allá de los números, la presencia de Soto en el lineup representaba mucho más que producción ofensiva. Su disciplina en el plato, capacidad para embasarse y liderazgo silencioso transformaban cada turno al bate en una amenaza. En 2024, los Yankees disputaron solo cinco juegos sin el dominicano, perdiendo tres de esos compromisos.

Sin él, los Yankees han perdido consistencia. La ofensiva luce menos explosiva, y la presión recae sobre jugadores como Aaron Judge y Giancarlo Stanton (tocados por lesiones en 2025) que aún no logran llenar el vacío que dejó Soto. En lo que va de temporada, los Yankees exhiben el séptimo promedio colectivo de la Liga Amercana (.249) superandos ampliamentente por sus rivales divisionales: Rays (.251), Boston (.254) y Toronto (.270).

Los datos respaldan la percepción: los Yankees son un equipo menos dominante sin Juan Soto. Su ausencia no solo se mide en carreras o victorias, sino en la energía competitiva que solía irradiar desde el jardín derecho.