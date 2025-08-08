Masters de Toronto: Ben Shelton ahora es rango 1000 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Ben Shelton dio un golpe de autoridad en el ranking mundial y abrió un nuevo palmarés en su carrera este jueves 7 de agosto, al imponerse en el ATP Masters 1000 de Toronto, uno de los principales torneos previos al US Open. El estadounidense venció en la final del certamen canadiense que se disputó en el National Bank Open Presented by Rogers.

Shelton que remontó el partido, logró imponerse al tenista ruso Karen Khachanov por marcador de 6-7(5), 6-4 y 7-6(3) en un tiempo de 2 horas y 48 minutos de enfrentamiento. Con la victoria el estadounidense logró su primer título en una ATP 1000.

La remontada de Shelton

Luego de la derrota en el arranque del partido por tie-break. En el segundo set, Shelton comenzó su remontada con un 0-40 de saque para luego ganar con un contundente 6-4.

En el set final, Khachanov salió a la cancha decidido a dominar, manteniéndose arriba en el marcador, pero una serie de 14 juego seguidos ganados por parte del estadounidense, dejaron si respuesta al ruso.

Además, el resultados le permitirá a Shelton a partir de este viernes ascender hasta el sexto lugar del ranking mundial, recordemos que comenzó el torneo como el séptimo del mundo. Según el sitio web de la ATP, el estadounidense de 22 años es apenas el segundo tenista zurdo en este siglo que gana en Canadá, el otro es Rafael Nadal.

Palmarés de Shelton

Shelton consiguió su tercer título en el Tour, que se suma a los triunfos en Tokio en 2023 y Houston en 2024 (categoría 500 y 250 respectivamente), y se convierte en el campeón estadounidense más joven de un ATP Masters 1000 desde que Andy Roddick, con 21 años, ganó el título de Miami en 2004.