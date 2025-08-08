Calendario completo de la pretemporada de la NFL (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los 32 equipos de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) comenzaron su pretemporada para ajustar esquemas y probar a todas su figuras para la campaña 2025-26, la cual dará inicio el jueves 4 de septiembre.

Este periodo de pretemporada se extenderá por cuatro semanas, la primera fecha solo tuvo un partido que se disputó el pasado 31 de julio, con triunfo de Los Angeles Chargers sobre los Detroit Lions por marcador de 34-7.

La Semana 2 se desarrollará desde el jueves 7 de agosto hasta el domingo 10. Aquí puedes consultar el calendario completo: fechas, horarios y todos los partidos programados con horario en Venezuela.

Calendario de juegos de la pretemporada NFL 2025-26

Semana 1

Jueves 31 de julio

Lions vs Chargers | 7-34

Semana 2

Jueves 7 de agosto

Ravens vs Colts | 19:00

Eagles vs Bengals | 19:30

Seahawks vs Raiders | 22:00

Viernes 8 de agosto

Panthers vs Browns | 19:00

Falcons vs Lions | 19:00

Patriots vs Commanders | 19:30

Sábado 9 de agosto

Bills vs Giants | 13:00

Vikings vs Texans | 16:00

Jaguars vs Steelers | 19:00

Rams vs Cowboys | 19:00

Buccaneers vs Titans | 19:30

Packers vs Jets | 20:00

Cardinals vs Chiefs | 20:00

49ers vs Broncos | 20:30

Domingo 10 de agosto

Bears vs Dolphins | 13:00

Chargers vs Saints | 14:05

Semana 3

Viernes 15 de agosto

Falcons vs Titans | 17:00

Seahawks vs Chiefs | 20:00

Sábado 16 de agosto

Colts vs Packers | 13:00

Vikings vs Patriots | 13:00

Lions vs Dolphins | 13:00

Eagles vs Browns | 13:00

Texans vs Panthers | 13:00

Raiders vs 49ers | 16:00

Rams vs Chargers | 19:00

Steelers vs Buccaneers | 19:00

Giants vs Jets | 19:00

Cowboys vs Ravens | 19:00

Broncos vs Cardinals | 21:30

Domingo 17 de agosto

Saints vs Jaguars | 13:00

Chicago Bears vs Bills | 20:00

Commanders vs Bengals | 20:00

Semana 4

Jueves 21 de agosto

Panthers vs Steelers | 19:00

Giants vs Patriots | 20:00

Viernes 22 de agosto

Jets vs Eagles | 19:30

Cowboys vs Falcons | 20:00

Titans vs Vikings | 20:00

Chiefs vs Bears | 20:20

Sábado 23 de agosto