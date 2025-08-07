Controversia en la NFL: prohibidas las sales aromáticas durante los partidos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La NFL tomó una medida inesperada de cara a la temporada 2025: prohibió que los equipos proporcionen sales aromáticas de amoníaco a sus jugadores, una práctica común desde hace años en las bandas y vestuarios para estimular la alerta mental antes o durante los partidos.

La nueva norma, difundida a través de un memorándum oficial, especifica que queda terminantemente prohibido ofrecer este tipo de sustancias en cápsulas, botellas, inhaladores o cualquier presentación, tanto antes, como durante y después de los encuentros.

La NFL toma precauciones por la seguridad de los jugadores

El motivo detrás de esta decisión tiene raíces médicas. En 2024, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) advirtió que el uso de sales de amoníaco carece de evidencia científica que respalde su efectividad para mejorar el rendimiento mental o físico. Además, señaló que este tipo de sustancias puede ocultar síntomas importantes tras un golpe, como los relacionados con conmociones cerebrales, lo que representa un riesgo significativo para la salud de los jugadores.

La NFL ha estado bajo la lupa en los últimos años por su manejo de las lesiones cerebrales, y este paso se percibe como un intento más de proteger a los atletas y mostrar compromiso con su bienestar. No obstante, la prohibición ha generado reacciones encontradas dentro de las franquicias.

George Kittle lidera las críticas desde San Francisco

Uno de los primeros jugadores en manifestar su molestia fue George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers. El carismático jugador bromeó con que pensó en retirarse al enterarse de la decisión, aunque dejó claro que su incomodidad era real. Kittle argumentó que el uso de las sales le ayudaba a activarse antes de salir al campo y pidió que se encontrara un punto medio entre el bienestar físico y la autonomía de los deportistas.

Dada la polémica, la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) intervino para aclarar que la prohibición únicamente aplica a los equipos y cuerpos técnicos, no a los jugadores de forma individual. Es decir, si un atleta desea seguir utilizando sus propias sales aromáticas, está en libertad de hacerlo, siempre que las lleve consigo por cuenta propia.

Este giro tranquilizó a varios futbolistas, pero dejó abierta una interrogante: ¿hasta qué punto se puede limitar una costumbre tan arraigada en nombre de la seguridad? La temporada 2025 servirá como experimento para evaluar los efectos reales de esta nueva política y cómo reaccionan los jugadores en el campo sin uno de sus estímulos más tradicionales.