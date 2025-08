NFL: Saquon Barkley desmiente a Trump: nunca aceptó unirse a su consejo deportivo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Saquon Barkley, corredor estelar de los Philadelphia Eagles, sorprendió a muchos este lunes al confirmar que rechazó una invitación del expresidente Donald Trump para unirse a su consejo nacional sobre deportes, acondicionamiento físico y nutrición.

La negativa del jugador llegó poco después de que Trump lo incluyera públicamente como uno de los miembros del renovado organismo, una afirmación que el propio Barkley desmintió con claridad.

Durante una rueda de prensa posterior al entrenamiento de los Eagles, Barkley explicó que la propuesta fue presentada a su equipo hace un par de meses, pero decidieron no aceptarla por motivos personales y de agenda. “Sentí que iba a estar muy ocupado. Mi familia y yo pensamos que probablemente sería lo mejor no aceptar”, declaró. Además, confesó sentirse sorprendido al escuchar su nombre entre los supuestos integrantes del consejo. “Lo aprecio, pero me sorprendió un poco”, agregó.

La propuesta de Trump formaba parte de una orden ejecutiva que también reactivó la Prueba de Aptitud Física Presidencial, una evaluación tradicional en las escuelas públicas de EE. UU. que había sido descontinuada durante el mandato de Barack Obama. La nueva versión del consejo incluyó nombres destacados como los golfistas Bryson DeChambeau y Nelly Korda, el ejecutivo de la WWE Paul “Triple H” Levesque, el exfutbolista Lawrence Taylor y el legendario lanzador Mariano Rivera.

Barkley: entre el respeto institucional y la sorpresa pública

Aunque Barkley ha compartido momentos con Trump, como un viaje en el Air Force One y un encuentro en el Trump National Golf Club, el jugador dejó claro que su participación en esos eventos no implica afiliación política. En respuesta a las críticas que surgieron en redes sociales tras su visita a la Casa Blanca, Barkley fue tajante: “Tal vez solo respeto el cargo, no es un concepto difícil de entender”.

El corredor, quien viene de una temporada histórica con los Eagles en la que corrió para 2.005 yardas, subrayó que ha jugado al golf tanto con Trump como con el expresidente Obama, dejando ver que su trato con figuras políticas no responde a simpatías partidistas, sino al respeto institucional.

Con esta decisión, Barkley se distancia del consejo y del intento de Trump por sumar figuras del deporte a su iniciativa, dejando claro que su enfoque actual está en el campo de juego, no en la política.