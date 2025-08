Entérate porqué Flavien Prat fue suspendido por los comisarios en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes el hipódromo de Saratoga Race Course, ubicado en Saratoga Springs, en Nueva York, celebró otra edición National Museum of Racing Hall of Fame S. (G2), en la cual el ejemplar irlandés Zulu Kingdom, montado por Falvien Prat, en gran demostración cruzó la raya en primer lugar, sin embargo, fue distanciado tras dos reclamos.

Saratoga Race Course: Flavien Prat tendrá que cumplir una suspensión

Flavien Prat, luego de lograr una estupenda victoria con el ejemplar Zulu Kingdom (IRE) en séptima carrera del viernes en Saratoga, reservada para el National Museum of Racing Hall of Fame S. (G2), los jinetes Joel Rosario (Luther (GB)) y Javier Castellano (Tiz Dashing), formularon reclamo contra el ganador de la prueba al principio.

Los comisarios de Saratoga, una vez recibida la queja de los jinetes involucrados y observado el video de la carrera, decidieron suspender por tres días al jinete francés Flavien Prat, y alegan que fue una “conducción imprudentte” según los comisarios, dejó “sin espacio suficiente a los caballos en su interior” ocurrido al principio de la primera curva después de la partida.

Tras una revisión de nueve minutos de la objeción de un jockey, los comisarios descalificaron a Zulu Kingdom y lo colocaron en cuarto lugar, detrás de Tiz Dashing. Zulu Kingdom y Prat se desviaron, provocando que el trasero de Tiz Dashing chocara con Luther. Desde la vista del dron, parecía que Luther casi se desvió y se estrelló contra la baranda interna.

NYRA/TV

En una entrevista con Acacia Courtney después de la carrera, el comisario de la NYRA, Víctor Escobar, declaró: “Los comisarios determinaron que el número siete, Zulu Kingdom, continúa desplazándose gradualmente hacia el interior en su camino hacia la primera curva. Al continuar hacia el interior, no deja suficiente espacio a los caballos que están a su lado, incluyendo a los tres caballos, Tiz Dashing y Luther, el número dos, quienes sufrieron una interferencia significativa como resultado”.