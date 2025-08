La propuesta caprichosa de Sylvester Stallone a Pamela Anderson “para ser su chica”

Suscríbete a nuestros canales

Pamela Anderson reafirmó que el actor Sylvester Stallone le ofreció un Porsche y un lujoso apartamento a cambio de ser su "chica número uno", a pesar de la rotunda negación del actor.

El tema volvió a ser el centro de atención durante su aparición en el programa ‘Watch What Happens Live’, en donde el presentador Andy Cohen la cuestionó directamente sobre la negativa de Stallone.

Con la seguridad que la caracteriza, la estrella de ‘Baywatch' se mantuvo firme en su posición: "¿Cómo podrías inventar algo así?", respondió con ironía, dejando claro que su versión de los hechos es la verdadera.

La actriz de 58 años incluso bromeó con Cohen sobre la posibilidad de que un mejor auto hubiera cambiado su decisión, a lo que respondió con un tajante no. "¿Tal vez un Shelby Cobra o algo así? No, no, no, no, no", dijo sonriendo.

Propuesta caprichosa de Sylvester Stallone

La polémica se remonta al año 2023, con el estreno de su documental ‘Pamela Anderson: Una historia de amor', donde ella relató la anécdota de la propuesta caprichosa de Sylvester Stallone.

"Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez y me ofreció un condominio y un Porsche para ser su chica número uno", confesó en la producción. "‘¿Eso significa que hay una número dos?’, le pregunté. Él respondió: ‘Esta es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ahora estás en Hollywood’", continuó en su relato.

Para ese momento, la mente de Anderson estaba clara, buscaba el amor verdadero. "Quería realmente estar enamorada. No quería nada menos que eso", expresó en el documental.

Por su parte, la respuesta del representante de Stallone fue inmediata y contundente al desmentir la historia para People, calificándola de "falsa y fabricada".

El nuevo amor de Pamela Anderson

En días recientes se ha especulado sobre una posible relación entre Pamela Anderson y Liam Neeson, luego de protagonizar la comedia romántica del verano ‘Y dónde está el policía’.

Ambos han mostrado una química tras de cámaras, con besos y caricias que ha trascendido la amistad según varias fuentes de la producción.

“Es un romance incipiente, en sus primeras etapas. Es sincero, y está claro que están encandilados el uno con el otro”, reveló el informante a People.