Miguel Moly no lo supera y arremete una vez más contra Viviana Gibelli

El cantante venezolano Miguel Moly, encendió las redes luego de una reciente aparición en el podcast de su hijo, “Suegro vs. Yerno”, conducido por Jonathan Moly.

En ese espacio dio rienda suelta a su molestia con la reconocida presentadora Viviana Gibelli, a quien acusó de realizar preguntas malintencionadas y fabricadas que, según él, van más allá del periodismo para cruzar hacia lo dañino.

Moly no perdonó a Viviana Gibelli

Durante la conversación con su hijo, el merenguero fue al hueso: expresó que Gibelli “no puede entrevistar a nadie, porque las preguntas que hacen lo que hacen es hacer daño”.

Para él, muchas de las preguntas formuladas por la presentadora en entrevistas previas no buscan informar, sino generar polémica.

El motivo de su indignación fue un segmento específico en el que la animadora habría cuestionado a Jonathan sobre los errores de su padre. El joven respondió que esas experiencias “le enseñaron lo que no debe ni quiere hacer” en su vida, algo que aparentemente encendió aún más al cantante.

¿Viejas rencillas?

El de "La Piernona" también dejó claro que su molestia tiene raíces profundas. Hizo alusión al certamen Miss Venezuela, mencionando que la madre de Jonathan, Inés María Calero, ganó el concurso en una de las ediciones en que Viviana fue participante.

Esa vieja competencia, según Moly, sembró una especie de “pique” personal que se mantiene hasta hoy.

Además, revivió un episodio que consideró reprobable: una entrevista de Gibelli con la cantante Diveana, donde se abordó la filtración de un video íntimo que, según Miguel, también lo involucra.

Para Miguel, traer a colación ese material tan antiguo tiene fines poco claros, e insinuó que se usa simplemente para aumentar la audiencia del programa.