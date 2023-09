¡Ay chamo! Miguel Moly acusó a Viviana Gibelli del problemón que tiene con Diveana (+Video)

Este sábado 2 de septiembre, el polémico cantante venezolano Miguel Moly, mantuvo una conversación para el programa Sábado en la Noche, en el que recordó el lío que tiene con su colega Diveana, quien lo ha acusado desde hace varios años de haber filtrado un video íntimo que tenían.

En esta entrevista, Moly acusó a Viviana Gibelli de "meter el dedo en la llaga" durante su encuentro con Diveana. “Hice muchas cosas lindas por ella (por Diveana) y por eso me extrañó bastante cuando ella dijo ‘él ya me dijo que no, pero mi corazón dice que sí’. Fue bastante fuerte, sobre todo la forma en que Viviana la siguió entrevistando como metiendo el dedo en la llaga”, lamentó el merenguero.

Asimismo, el intérprete de "La Piernona" rechazó que la mujer siga hablando del tema, pues es algo muy delicado y lo raya públicamente como hombre, lo que ha causado que varias personas le reclamen.

Entre tanto, el artista reveló que quiso ir al programa de Gibelli para ofrecer un derecho a réplica, pero no tuvo suerte. “Yo hablé con Viviana Gibelli cuando eso ocurrió y con su productor, y no me dio el derecho a réplica, quise ir a hablar de eso porque me estas rayando, como decimos los venezolanos, con todo el mundo, lo lógico es que me permitas hablar de esa situación y ya, pero no obtuve respuesta”, sentenció.

“Ya cuando me invitaron realmente ya no quería, un poco tarde para eso, tú no puedes rayar a una persona, dejarla seis, ocho meses rayada y después que vaya al programa, entonces no se pudo”, finalizó.

Los últimos días para Moly han sido muy difíciles, y es que, a pesar de estar viviendo un nuevo romance con la vedette y cantante Elymar Zurita, el merenguero ha sido muy atacado por las redes sociales, e incluso por su hijo Jonathan, quien recalcó que su padre lo estaba haciendo mal. En medio del escándalo, Miguel aseveró que su hijo tenía que opinar de su vida, no de la de él, además resaltó que era "un falta de respeto".