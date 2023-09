Miguel Moly se descompone al hablar de la relación que tiene actualmente con su hijo Jonathan Moly

En los últimos días, la vida personal del cantante venezolano Miguel Moly, ha estado en boca de todos, luego de dar a conocer su relación con Elymar Zurita, una cantante con la que ahora comparte su vida, poco tiempo después de haberse separado de la empresaria Wendy Villalobos.

Tras gritarle al mundo que era feliz junto a su nueva "piernona", su hijo Jonathan Moly juzgó los actos de su padre. Durante una entrevista con la animadora Viviana Gibelli, Moly criticó que su padre a los pocos días de haberse separado ya saliera en televisión nacional haciendo alarde de su nuevo romance.

"No tenía dos semanas que se había divorciado y estaba en un programa de televisión con otra mujer. No es el que problema que tengas otra, pero no la lleves a la televisión y yo se lo digo 'Papá la estás cagand$'", aseveró el artista, generando una fuerte reacción por parte de su progenitor.

Luego de que se hiciera viral la polémica respuesta del también hijo de Inés María Calero, un seguidor le escribió a Miguel lo siguiente: "Tal cual lo que dice tu hijo en la entrevista, la estás ca...... papá", causando molestia en el merenguero que respondió: "Mi hijo que hable de su vida no de la mía, es un falta de respeto".

Ahora, en un adelanto de la conversación que sostuvo con Luis Olavarrieta, el cantante de "Dulcemente bella" rompió en llanto al recordar cómo ha sido su relación con su hijo y lamenta las actitudes que ha tomado últimamente.

"Mi hijo y yo nos conocemos de toda la vida. Si tenía esa presión, ¿por qué nunca me lo dijo? Yo le hubiera explicado tantas cosas. Yo siento que él escuchó como una sola parte de la historia, ¿sabes?, y una mentira dicha mil veces se transforma en una verdad al final", lamentó.

Entre tanto, aseveró que él nunca le habría causado un trauma a su hijo. "¿Cuál trauma tiene Jonathan que le pude haber causado yo? Si es un muchacho básicamente, perfecto (...) por supuesto no soy una persona perfecta, y todos cometemos errores, pero no siento que haya sido tan grave para sacar eso a estas alturas del partido", añadió.