Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream park 09-05-2024

Prosigue el Royal Palm Meet en el Hipódromo de Gulfstream Park, esta semana con los Royal Palm Juveniles que otorgarán cupo a los clásicos de Ascot para dosañeros. Inicia la semana en el circuito principal de Florida este jueves con ocho pruebas a disputarse, tres de ellas en la pista principal de arena, tres más sobre superficie de grama o césped y las dos restantes sobre la pista sintética o tapeta.

El programa dará inicio a la 1:10 pm. y en el mismo se ha incluido el interesante juego del Rainbow Six, cuyo factor multiplicador mínimo es de $0,20. La primera Válida para el Rainbow Six será la tercera carrera, cuya partida fue fijada para las 2:10 pm. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 5. Double Play King. Ganó fácilmente en su penúltima con Leonel Reyes Ramos. 1. Solomon´s Gold. Todas las pelea, es peligroso.

Cuarta Carrera. 1. Lieutenant Stan. Baja de lote, insisten con "Cheché" Meleán buscando su primera victoria del año. Será nuestro Best Bet para el jueves 9 de mayo en Gulfstream Park.

Quinta Carrera. 9. Parakeet. Ahora va más liviano el irlandés. 7. Always Dialed. Tiene velocidad y consistencia, es peligroso. 6. Praiseworthy. Posee buen remate corto. 1. Queen Valentina. Yegua contra machos pero anda de turno.

Sexta Carrera. 2. Tie Breaker. Ya reapareció, ahora es peligroso. 3. Beastly Speed. Lo creen fijo sus conexiones. 6. Starship Mocha. Le corre a Miguel Ángel Vásquez.

Séptima Carrera. 3. Grand Birdie. Reaparece lista para la foto. 4. Baha Secret. Lo hace bien y ahora va con Zayas. 2. Black Bird Barbie. Se ha medido a grupos superiores.

Octava Carrera. 6. Exult. La dupla es de primera. 8. Free Smoke. No llegó lejos en su reaparecida. 7. Uncaptured Boy. Se puede crecer en velocidad.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el jueves 09-05-2024:

3a) 1-5

4a) 1

5a) 6-7-9-1

6a) 2-3-6

7a) 2-3-4

8a) 6-7-8