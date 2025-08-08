Irrael Gómez realiza importante denuncia pública

Suscríbete a nuestros canales

El gurú de las redes sociales, Irrael Gómez hizo una importante denuncia pública sobre el abandono de un animal en una vía transitada de Caracas. El experto acudió a sus plataformas digitales para relatar lo qué pasó durante la mañana de este viernes 8 de agosto.

De acuerdo a su relato, se encontraba en su moto trasladándose a la oficina cuando el tráfico lo detuvo por un aparente inconveniente en la vía, para su sorpresa no se trataba de un accidente sino de una perrita abandonada.

Irrael Gómez comentó que alguien la arrojó a la concurrida calle sin contemplación para que fuera arrollada por un auto, sin embargo, un conductor de Yummy se detuvo para auxiliarla y orillarla para salvaguardar su vida.

En el vídeo, el experto en redes se mostró afectado por la situación que presenció y no dudó en denunciarlo ante sus seguidores.

Irrael Gómez al rescate

Conmovido con el canino, Irrael no tuvo corazón para dejarla botada, por ello, acudió para rescatarla y llevarla a un veterinario para ser atendida. Al principio, la perrita estaba temerosa y desconfiada.

El venezolano documentó todo el proceso, y al final del audiovisual se muestra a la mascota comiendo. Sin embargo, no comentó si va a adoptarla o darla en adopción.

Multas contra el maltrato animal

Recientemente, el fiscal general, Tarek William Saab anunció que quienes incurran en maltrato animal serán multados entre las 600 y 2.000 unidades tributarias, y hasta 5 años de cárcel.

Las denuncias podrán realizarse en las fiscalías de cada estado y está al servicio el número 0800FISCA00.