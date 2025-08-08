Albert Ramírez triunfa con nocaut ante Jerome Pampellone (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Albert Ramírez sacó su gallardía en la velada de combates en Libia, para propinarle un nocaut al británico Jerome Pampellone y convertirse en el campeón interior en las 175 libras, para dejar nuevamente al país en alto.

Después unos primeros de asaltos de estudio por parte de ambos boxeadores, ya el poderoso criollo sabía su objetivo y apostaba desde el cuarto round, por buscar un golpe que llevara a su rival a la lona.

El nocaut:

La primera vez que una de las derechas de Ramírez detuvo el combate, fue en sexto asalto, pero el británico logró levantarse nuevamente. Sin embargo, ya el criollo lo tenía medido y en el séptimo después de varios intentos, le dio el golpe fulminante cuando llegaban a la mitad de ese round.

De esa manera, el venezolano mantiene su invicto durante 22 combates y ya suma tres peleas a su favor este año, siguiendo en busca del título absoluto en esa categoría