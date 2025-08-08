Jinete criollo rompe la taquilla del día en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 8 de agosto se lleva a cabo otra jornada de carreras en el hipódromo de Saratoga, donde fueron programadas un total de diez competencias, de las cuales se han desarrollado seis, donde el jinete venezolano Javier Castellano, sonó un batacazo en la taquilla con el ejemplar Aye Aye, para el entrenador Jospeh Orseno.

Javier Castellano rompió la taquilla en Saratoga

La sexta carrera del programa de hoy en Saratoga fue para juveniles par dos años debutantes o perdedores, por un Maiden Special Weight de $80,000 en distancia de 1.200 metros, donde Aye Aye, realizó su estreno en plan victorioso, donde el jinete venezolano miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, exhibió sus mejores condiciones en la silla para romper la taquilla con un pago de $55 a ganador

Aye Aye, es una potra de dos años, hija de Essential Quality en Divine Queen por Divine Park, entrenada por Joseph Orseno para los colores de Robert Cotran, dejó crono final de 72”3. Javier Castellano, le resta un compromiso en la décima carrera de la jornada con el ejemplar Jhony´s Rendezvous para el entrenador Philip Bauer.

Castellano, tendrá siete compromisos en la jornada sabatina, que incluye tres participaciones en pruebas de Graded, en el hipódromo de Colonial Downs. Regresa el domingo a Saratoga, para cumplir con dos montas firmadas. Este fue el triunfo 54 de la temporada y la 5.880 de por vida en Estados Unidos.