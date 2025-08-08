Se presentan dos retiros para el ciclo no válido de la R30

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde, continuará con el desarrollo del segundo meeting de la temporada 2025 con la programación de 12 competencias de la reunión número 30 en el hipódromo La Rinconada y en esta ocasión no habrá prueba selectiva de grado.

La tarde de este viernes 08 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista donde se aprecia dos ejemplares retirados que no participará en las carreras no válidas de la jornada dominical.

En la segunda competencia no válida, está reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros y por un premio a repartir de $20.000.

Se trata de Hipotenusa (número 8), con la monta del jinete aprendiz Ángel Ybarra, y presentado por Aldo Traversa para el Stud “Excelso”, potra que venía de llegar séptima noveno en su anterior presentación a 15 cuerpos de la vencedora Isométrica el pasado 03 de este mes del presente año.

Mientras que en la cuarta del programa no válido es para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carrera de reclamo), en distancia de 1.100 metros más un premio adicional a repartir de $16.000.

En la mencionada competencia estaba inscrito Amigo Jorge (número 4), conducido por Robert Capriles y entrenado por Henry Trujillo para los colores del Stud Cooper, además se perfilaba como el segundo favorito para Gaceta Hípica.

La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, Hipotenusa fue retirada por Claudicación miembro anterior derecho y Amigo Jorge fue retirado por Claudicación miembro anterior izquierdo.

Con estos dos retiros se le suma también al retiro de Victoria Susej y Srta Emiliana en la décima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional.