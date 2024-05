Ángel Castillo gana épica carrera que paga dividendo millonario en Estados Unidos

La tarde de este miércoles se realizó una nueva jornada de competencias en el ovalo de Park Racing, ubicado en el estado de Filadelfia, con una programación de diez carreras, y que tuvo a los venezolanos Mychel Sánchez y Ángel Alciro Castillo entre los más destacados.

Épica victoria con pago sustancioso

En la séptima competencia de la jornada de este miércoles, en un claiming para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.300 metros, la ganó el purasangre Fast Bob, del trainer Richard Vega, con la conducción del implemento Ángel Castillo, con un tiempo final de 78,3 y el cual generó un increíble dividendo de $38.00 a ganador.

La carrera tuvo en los primeros metros para el número 2 Ahsad y Baafeed, además de My Devils Child y Souper Fly Over, para llegar a los 400 metros, con un crono de 22,3, y el pupilo de Ricerd Vega, se mantenía en los puestos intermedios. Hacia la media milla, donde fijarían el tiempo del reloj en 46,2, con la lucha de los cuatro purasangres antes mencionados, y BFast Bodm ahora en el quinto puesto, a dos cuerpos de distancia.

Los últimos 500 metros, serían una continúa lucha de Ahsad, Baafeed, Souper Fly Over y My Devils Child, sin saber lo que les venía en remate. Castillo colocaría a su ejemplar por el puesto cinco y comenzaría un remate para cruzar la meta de primero, con solo media cabeza de ventaja de My Devils Chilld.

Para el criollo fue su sexta victoria del año en los recintos norteamericanos, y la número 970 de su carrera en los óvalos del norte, información de equibase.com.