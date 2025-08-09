Así le fue a la hija de Andreina Goetz en la EPI del Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vegas Goetz, hija de la icónica Miss Venezuela 1990, Andreína Goetz Blohm, emerge con fuerza su camino en el mundo de los certámenes de belleza, una evidente demostración de que busca seguir los pasos de su madre.

Aunque aún la Organización Miss Venezuela mantiene en total hermetismo la elección de las candidatas, la participación de la joven en la Evaluación de Poderío, Imagen y Talento (EPI) el 8 de agosto alimentó las esperanzas de muchos que quieren verla coronada este año.

El impacto de Clara Vegas Goetz en la EPI

En redes sociales, la expectativa continúa en ascenso. Missologos y amantes de los concursos de belleza, han difundido videos de la modelo proyectando seguridad y presencia en esta especie de casting que se realizó en Venevisión, con la presencia de Nina Sicilia y Harry Levy, por la parte directiva.

Con un semblante sereno pero determinado, se perfiló como una candidata coherente, heredera natural del legado de su madre. "Acabo de salir de mi entrevista de la EPI. Estoy muy emocionada, muy agradecida", expresó la rubia en un video.

"De verdad que en este último mes le he metido todo lo mío, todo lo posible, para lograr esta meta tan grande. Estoy orgullosa de mí y estoy emocionada de seguir trabajando duro para este sueño que tengo desde que soy chiquita", apuntó.

Más allá del físico, lo que ha llamado la atención de Clara es su actuar: tranquila, elegante, consciente del bagaje familiar pero decidida a construir un camino propio.

¿Qué dice el público?

Tras diversas publicaciones sobre Vegas, en redes sociales se generó una ola de opiniones compartidas. En su mayoría, todos coinciden en los elogios para ella.

"Una Diana entre tanta Kardashian", "Like si estás montando en el bus de CLARA VEGA", "Es Bella y tiene una personalidad increíble! Top 3", "Ella tiene toooodo. Lo va a lograr".

No obstante, la maniquí no se escapó de algunas críticas: "Le falta pasarela", "Que vuelva el año que viene", "Muy acartonada", "Tiene que practicar la oratoria".