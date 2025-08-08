Miss Venezuela 2025: llegó el gran día de la EPI

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 8 de agosto se lleva a cabo en las instalaciones de Venevisión, la Evolución Presencial Integral (EPI). Una fase muy importante del Miss Venezuela para escoger a los rostros más bellos del país, para los tres concursos más importantes del mundo.

Belleza venezolana

A través del programa "Portadas al Día", han realizado una entrevista a Niña Sicilia y Harry Levy, quienes se mostraron muy feliz con la cantidad de chicas postuladas.

La etapa de la EPI que se adjunta a los regionales en diversos estados del país como Distrito Capital, Carabobo, Zulia, Táchira, entre otros.

Hace pocos días el concurso más importante del país había realizado la convocación de las misses, tras las muchas postulaciones.

Modelos, deportistas y profesionales son algunas de las jóvenes postuladas, en las que destacan según las redes, Clara Vega, Carla Brandt, Rubí Esmeralda, entre otras.

Más detalles

Hace algunas semanas se conoció que Maite Delgado y José Andrés Padrón serán los animadores de la gala de coronación. Por cuarto año ambos llevarán las riendas de la competencia nacional.

Igualmente, se conoce que el Nivel Espacios del Centro Comercial Líder, será el recinto para la celebración de la belleza criolla por tercer año consecutivo.