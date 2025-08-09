Eduardo Serrano: ¿Qué tipo de cáncer padece el actor?

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del viernes 8 de agosto, Magaly Serrano, hija del primer actor Eduardo Serrano, informó en su perfil de Instagram oficial que, desde hace un mes, su progenitor de 82 años de edad, padece de cáncer.

Esta noticia resultó ser un balde de agua fría para sus seguidores, amigos y colegas, quienes no tardaron en sumarse a la noble causa para colaborar con el GoFundMe que habilitó su familia con el fin de recaudar fondos para cubrir los altos costos médicos que requiere dicha enfermedad.

¿Qué cáncer padece Eduardo Serrano?

De acuerdo a lo explicado por la también actriz, Eduardo sufre de un agresivo cáncer de células pequeñas en el pulmón que ya ha hecho metástasis en su cerebro, además de presentar otro foco cancerígeno en la vejiga, situación que se complicó hasta el punto de necesitar una nefrostomía.

Magaly reveló que, la enfermedad se detectó hace aproximadamente un mes y que este duro diagnóstico ha puesto en jaque a la familia, motivándola a iniciar una campaña solidaria en GoFundMe.

En su emotiva intervención, la artista describió a su padre como un hombre que ha dedicado décadas a llevar alegría y consuelo al público venezolano. “Hoy, humildemente, les pedimos que nos ayuden a devolverle un poco de todo lo que él ha dado”, rogó.

Ayuda económica para el actor

El objetivo es recaudar 20 mil dólares que permitan cubrir los costosos tratamientos médicos, quimioterapias, atención domiciliar y una enfermera/asistente en casa, recursos que actualmente superan con creces los ingresos familiares.

En la página del GoFundMe, la artista de 46 años mencionó que, tuvo que dejar su trabajo para cuidar de su papá día y noche, por lo que actualmente el único ingreso con el que cuentan en casa es con el de su prometido, lo que complica aún más su situación económica.

El llamado de Magaly Serrano ha generado una movilización nacional. Diversos medios, artistas y plataformas sociales se han solidarizado con el actor, destacando su trayectoria en novelas emblemáticas como "Las Amazonas", "Viva la Pepa", "Natalia del Mar" y "La mujer perfecta".

Para el momento de esta publicación, la recolecta acumula un poco más de 10.000 dólares lo que significa un 63 % de lo que necesita la familia.