Primera finalista del Miss Universo ocultó ser madre para destacar

Con el escándalo de supuesto fraude en la elección de Miss Universo 2025, la organización se ha visto manchada por múltiples opiniones y señalamientos, no solo por parte de los medios y redes sociales, sino también de exreinas.

Una de las que ha salido en hablar de la “inclusión” que maneja la organización dirigida por los empresarios Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, es la Miss Nigeria y 1ra finalista del certamen en el 2024, Chidimma Vanessa Onwe.

La nigeriana rompió el silencio

Fue en una publicación que hizo Miss Estonia 2025, hablando de la “falsa inclusión”, para las mujeres trans, madres y mayores, que Chidimma opinó.

“Me dijeron que si supieran que era madre no me habrían puesto tan alto, ni hubiese obtenido el título de reina de África y Oceanía. Este es el año de la inclusión??? Eso fue lo me informaron”, escribió dejando al público impactado.

El mensaje demuestra que la belleza que acumula 232 mil seguidores en Instagram, ocultó ser madre para evitar cualquier decisión que no le permitiera llegar tan lejos en la competencia que se realizó en la Ciudad de México.

Polémica en el certamen

Recordemos que hace tiempo se hizo viral un video de los directivos sosteniendo una reunión y hablando de que las mujeres madres, casadas, transexuales y de edad avanzada podrían participar en el certamen, incluso clasificar, pero jamás ganar.

Un momento de mucha polémica para el concurso más importante del mundo, que se ve manchado por titulares en todo el mundo de corrupción y vínculos con el narcotráfico.