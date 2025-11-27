LVBP

LVBP: Ricardo Sánchez brilla con Magallanes y presenta su candidatura al Pitcher del Año

El zurdo filibustero ha sido uno de los mejores serpentineros de la actual temporada

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 12:11 pm
Ricardo Sánchez / Foto: David Urdaneta
Los Navegantes del Magallanes pasaron la escoba ante Cardenales de Lara. Este miércoles 26 de noviembre, el cuadro filibustero derrotó al equipo crepuscular por segundo día consecutivo, liderados por una actuación magistral de su lanzador abridor: el zurdo Ricardo Sánchez.

El serpentinero de "La Nave" vivió otra noche excelente, algo que se ha ido haciendo costumbre en esta temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En esta ocasión, lanzó por espacio de seis entradas completas, en las que permitió tan solo seis imparables y par de carreras limpias, además de acumular siete ponches, para adjudicarse su tercer triunfo de la zafra.

Con esta fenomenal actuación, Ricardo Sánchez sigue en medio de la que ha sido hasta el momento su mejor campaña de por vida en la pelota invernal de nuestro país, y además, se posiciona definitivamente como un candidato más que sólido para entrar en la pelea por el premio "Carrao Bracho", al Pitcher del Año.

Ricardo Sánchez sigue dominante

En su salida ante los Cardenales de Lara, Ricardo Sánchez hizo valer cada uno de sus 96 pitcheos, para guiar al Magallanes rumbo a una importantísima victoria, que acerca a los dirigidos por Yadier Molina a tan solo tres juegos del cuarto lugar.

El rendimiento mostrado por el oriundo de Puerto Cabello sirvió para mejorar sus números, y ponerlo entre los mejores de la liga. Entre los abridores calificados, Sánchez es cuarto en la LVBP en efectividad (2.93); quinto en WHIP (1.21); tercero en ponches (36); líder en strikes lanzados (415) y también en aperturas de calidad (3).

Por supuesto, la lucha por el premio a Pitcher del Año no será nada sencilla, ya que Ricardo Sánchez se enfrenta a la competencia de otros lanzadores como Jean Pinto, José Dávila, Zac Grotz o Melvi Acosta. Sin embargo, todo parece apuntar a que el filibustero estará en la conversación.

Jueves 27 de Noviembre de 2025
