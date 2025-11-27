 "Me gusta estar en la candela": Adbert Alzolay anuncia su debut LVBP con los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas están listos para recibir un refuerzo de lujo para la recta final de la temporada. El lanzador grandeliga Adbert Alzolay, de 30 años, reveló que tiene pautado su debut con el equipo melenudo para "este fin de semana, si todo marcha bien", según declaraciones ofrecidas a ByM Sport.

El anuncio llega después de un largo y complicado proceso de rehabilitación. Alzolay fue sometido a una delicada cirugía de reconstrucción total del codo en agosto de 2024, lo que no fue una operación Tommy John común.

"Me tuvieron que reconstruir todo el codo... ya estoy 100 % saludable, luego de un proceso bastante largo. Mi cuerpo se siente en perfectas condiciones", afirmó el derecho.

Un cerrador para la "candela"

Alzolay, quien sumó 22 juegos salvados con los Cachorros de Chicago en 2023 antes de sus problemas de lesión, dejó clara su actitud ante el desafío de jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), una liga conocida por su alta presión.

"Me caracterizo por ser un pitcher que le gusta estar en la candela", precisó Alzolay. "He sido cerrador en la MLB y he tenido más de 20 juegos salvados en una temporada. Pero estoy debutando no sólo en esta liga, sino en el Caribe. Así que estaré listo en cualquier momento a partir del séptimo inning".

Esta disposición es clave, ya que su uso inicial en el equipo será cauteloso, dada la exigencia de su reciente cirugía.

El plan de José Alguacil

El cuerpo técnico de los Leones ya tiene un plan de trabajo definido para el bolivarense. El pitching coach Mike Álvarez precisó que, si bien vislumbran a Alzolay como el cerrador del equipo a futuro, su incorporación será gradual.

Restricciones de uso:

No podrá lanzar en días consecutivos.

Rol inicial: Será utilizado en el sexto o séptimo inning en situaciones de alta presión, permitiéndole acostumbrarse al ritmo del béisbol caribeño antes de asumir el rol exclusivo del noveno inning.

El estreno de Alzolay es una noticia de gran impacto para los Leones, quienes buscan consolidar su posición en la tabla con un grandeliga que trae experiencia en momentos cruciales.