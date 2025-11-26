¡Refuerzo de lujo en camino! Adbert Alzolay podría integrarse a Leones del Caracas este jueves

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas podrían recibir un impulso significativo en su cuerpo de lanzadores. El grandeliga venezolano Adbert Alzolay, conocido por su paso por los Chicago Cubs, realizó hoy una sesión de live batting practice (práctica de bateo en vivo), un paso crucial que indica su inminente incorporación al equipo melenudo.

Según reportes, existe una alta probabilidad de que Alzolay sea incluido en el roster de los Leones del Caracas a partir de este jueves.

El retorno tras la operación Tommy John

La potencial adición de Alzolay es especialmente significativa debido a su reciente historial médico. El lanzador se sometió a la cirugía de Tommy John en agosto de 2024, un procedimiento mayor que implica una larga y rigurosa rehabilitación.

Que Alzolay esté completando un live bp apenas quince meses después de la intervención es un testimonio de su dedicación y un excelente indicador de que su brazo está recuperando la forma. Esta inclusión al roster de los Leones no solo es un refuerzo, sino un hito importante en su proceso de recuperación y regreso a la alta competencia.

Último paso antes del debut

El live bp es tradicionalmente el último gran obstáculo que un lanzador profesional debe superar antes de recibir luz verde para competir. En esta práctica, el lanzador se enfrenta a bateadores reales a máxima intensidad, lo que le permite afinar el timing y la ubicación de sus lanzamientos en un entorno de juego simulado.

Que Alzolay haya completado esta sesión exitosamente es una señal inequívoca de que ha alcanzado la forma física y el nivel de rendimiento necesarios para salir al montículo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Expectativa en la cueva caraquista

La inclusión de Alzolay ha generado gran optimismo entre la afición y dentro de la cueva de los Leones. La gerencia ha estado trabajando diligentemente para sumar brazos de calidad, y la llegada de un grandeliga de este calibre en la mitad de la temporada es una bendición.