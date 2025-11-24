LVBP: Wilfredo Tovar da la cara por los Leones del Caracas a punta de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Las cosas no terminan de carburar para los Leones del Caracas. El equipo melenudo volvió a hacer gala de su ya característica inconsistencia durante la presente temporada, y en una semana crucial para ellos, culminaron con récord de tres triunfos y tres derrotas, lo que no ayuda a las aspiraciones que tienen de avanzar al Round Robin.

El cuadro capitalino tiene la mejor ofensiva colectiva de todo el torneo, pero sus brazos no han podido hacer el trabajo necesario para estar a la altura y aprovechar la producción sensacional que han generado los bateadores.

Sin embargo, no todo es negativo para los Leones del Caracas. En medio de una semana complicada, la gran noticia para los capitalinos es, sin duda, la continuidad del gran momento con el madero que vive uno de sus jugadores insignia: Wilfredo Tovar.

Wilfredo Tovar sigue encendido

Históricamente, desde su llegada a Leones del Caracas, Wilfredo Tovar ha sido uno de los bateadores más regulares del equipo, lo que hizo que se ganara el cariño de la afición. Pese a esto, sus últimas dos campañas habían traído dudas, que se han disipado rápidamente en la 2025/26.

"El Wilfri" tuvo una semana fenomenal, en la que bateó para .464/.467/.679/1.146, con 13 imparables, cuatro extrabases, un cuadrangular y siete carreras remolcadas. Con esta gran semana, subió sus números generales a .364/.415/.492/.907, promedios realmente fantásticos, que demuestran el gran talento que posee el oriundo de Santa Teresa del Tuy.

Dentro de los bateadores calificados de Leones del Caracas, Wilfredo Tovar es superado solamente por Harold Castro, quien batea para .400/.430/.553/.983 en los 21 compromisos que ha disputado. Sin duda, de este par depende en gran parte que el equipo melenudo logre enderezar su complicado rumbo.