Wilfredo Tovar hace historia en el Monumental: Hito de 600 hits en la LVBP

El infielder de los Leones del Caracas, Wilfredo Tovar, alcanzó este viernes dos nuevos e importantes hitos de su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), durante el encuentro que su equipo disputa ante las Águilas del Zulia en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Un club de élite: 600 inatrapables

En la parte baja de la segunda entrada, el antesalista conectó un imparable al jardín izquierdo ante los lanzamientos del derecho Henry Centeno. Este batazo se convirtió en el hit número 600 de por vida para Tovar en la LVBP, una cifra que lo catapulta al selecto grupo de los 28 peloteros con esta cantidad de indiscutibles en la historia del circuito.

De esos 600 inatrapables, un total de 50 fueron conectados con otras franquicias: 14 con los Navegantes del Magallanes, donde estuvo un par de temporadas, y 36 con los Bravos de Margarita, equipo con el que jugó por tres campañas. El resto de su producción ofensiva ha sido con el uniforme de los melenudos.

También se apunta la 300

Apenas un par de bateadores después de conseguir su hit 600, el experimentado infielder pisaría el plato por tricentésima (300) ocasión en su carrera. Tovar anotó esta carrera tras un imparable de su compañero, Lenyn Sosa, al jardinero izquierdo.