LVBP: Balbino Fuenmayor resalta la importancia de la juventud de Caribes de Anzoátegui

Luego de un par de temporada complicadas en cuanto a resultados y desempeño, los Caribes de Anzoátegui iniciaron la campaña 2025-2026 de la LVBP con muchas caras jóvenes. Y es que esa juventud no solo reside en los peloteros, sino también en el propio manager, algo que Balbino Fuenmayor le da mucho valor.

A sus 35 años de edad, Balbineitor asume un nuevo año en el torneo venezolano con ese rol de líder, de jugador veterano con la misión de darle la confianza necesaria a la nueva generación. Detalles como esos son los que, sin dudas, están metiendo al equipo en la pelea por esos puestos con destino al Round Robin.

Balbino disfruta el presente de Caribes

Previo a la jornada de este viernes, en la que Caribes de Anzoátegui mide fuerzas contra Tiburones de La Guaira, Balbino Fuenmayor habló para las cámaras de Meridiano en el Estadio Universitario. Allí, entre varios temas, destacó la importancia de los muchachos jóvenes del conjunto oriental.

"Es muy importante brindarle confianza a esos muchachos. En mi caso, cuando yo llegué me recibieron José Castillo, Óscar Salazar, fueron jugadores que me dieron muy buenos consejos para yo aplicarlos", comentó.

Luego añadió: "Hoy en día ahora me toca a mí hacer lo mismo con los jóvenes. Tenemos un gran grupo de jugadores jóvenes que tienen bastante talento. Al brindarles esa confianza las cosas fluirán en el terreno y así ellos podrán aportar ese granito de arena para el equipo".

Y es que parte de este gran presente que vive la Tribu se debe, en gran medida, a la sapiencia de su manager Asdrúbal Cabrera. Más allá de su corta experiencia en el cargo, el estratega está sacando la mejor versión de sus peloteros veteranos y jóvenes para obtener excelentes resultados.

"A Asdrúbal Cabrera lo teníamos hace dos años como jugador activo, ahora es nuestro manager. Pienso que lo ha hecho excelente hasta ahora. Aunque no tiene experiencia como manager, cuenta con una gran trayectoria en Grandes Ligas. Eso lo está aplicando ahorita y por eso todo nos está saliendo bien", finalizó Balbino Fuenmayor.