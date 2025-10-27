Balbino Fuenmayor dejó impresionantes números para ser el Jugador de la Semana de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Como todos los lunes, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anuncia al Jugador de la Semana luego de analizar el desempeño individual de varios peloteros. Para esta segunda semana, el elegido fue Balbino Fuenmayor, quien cargó con todo el peso ofensivo de los Caribes de Anzoátegui.

A día de hoy, la Tribu marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con marca de 6 victorias y 4 derrotas, a 2.5 juegos de distancia de la cima. Pero eso no es lo más sorprendente de todo. Y es que el equipo registra una seguidilla de cinco triunfos al hilo, en los que el bate del experimentado inicialista ha sido más que clave.

Balbino, el líder de unos inspirados Caribes

Del 21 al 26 de octubre no hubo rival que pudiera frenar la ofensiva de los Caribes, y mucho menos a Balbino Fuenmayor. De hecho, hay que resaltar su jornada del día miércoles, contra las Águilas del Zulia, en la que finalizó de 5-5 con cinco carreras impulsadas, implantando además una nueva marca personal de imparables en un encuentro.

Este galardón del Jugador de la Semana de la LVBP es el quinto que obtiene en su carrera. La última vez que lo consiguió fue en la zafra 2024-2025, durante la séptima semana de acción de la ronda regular.

Balbino Fuenmayor recibió el 40% de los votos de la prensa acreditada. De esa manera superó en la escogencia al jardinero Yonathan Perlaza (15,6 %) de las Águilas del Zulia, y al lanzador Ronnie Williams (13,3 %) de los Tigres de Aragua.

Números de Balbino Fuenmayor en la segunda semana de la temporada 2025-2026