Falleció héroe del primer título de Águilas del Zulia en la LVBP

El béisbol venezolano y, en particular, el béisbol zuliano están de luto. Este domingo, en Santa Rita, municipio Bolívar del estado Zulia, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Rafael Cepeda, un legendario lanzador cuya carrera quedó grabada en la historia de la LVBP, especialmente con las Águilas del Zulia.



Rafael Cepeda: de Cabimas a la gloria

Nacido en Cabimas el 8 de febrero de 1957, Cepeda no solo dejó una huella en el béisbol amateur, sino que también tuvo una destacada trayectoria profesional con los dos equipos más seguidos del país: Águilas del Zulia y Leones del Caracas.

Su debut en la liga se dio a finales de los años 70 con la novena rapaz, aunque tuvo un breve paso por los Leones del Caracas en la temporada 1981-82. Sin embargo, fue su regreso al equipo zuliano lo que lo inmortalizó.

El héroe del primer campeonato de la franquicia

Rafael Cepeda fue una pieza fundamental para que las Águilas del Zulia lograran su tan anhelado primer campeonato en la histórica campaña 1983-84.

Durante esa memorable temporada eliminatoria, el diestro zuliano brilló al cosechar cuatro victorias, dejando una efectividad de 4.11 en 16 juegos. Su contribución se recuerda con especial cariño, pues ayudó a cimentar la base de la dinastía zuliana en los años siguientes.

Trayectoria en la LVBP

A lo largo de 10 temporadas en la LVBP, Cepeda defendió los colores aguiluchos en ocho zafras y vistió el uniforme de los Leones del Caracas en dos. Su balance final en la liga profesional refleja su consistencia:

Balance General: 17 victorias y 20 derrotas.

Efectividad (ERA): 3.89 en 44 aperturas.

Paso por Caracas (1981-82): Destacó en 10 partidos con 18 innings lanzados y una notable efectividad de 2.89.

El béisbol zuliano despide a un verdadero guerrero, un lanzador leyenda que siempre será recordado por su aporte a la gloria del primer título de las Águilas del Zulia. El legado de Rafael Cepeda perdurará en la memoria de los fanáticos.