Águilas aprovecha los errores de Tiburones en la capital

El combinado rapaz gana su segundo asalto en el Estadio Universitario ante los salados

Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 10:17 pm
Águilas aprovecha los errores de Tiburones en la capital
Águilas del Zulia gana su segundo juego en Caracas
En una noche marcada por el dominio del pitcheo, las Águilas del Zulia aprovecharon al máximo los errores defensivos de los Tiburones de La Guaira y se impusieron cuatro carreras por tres en el Estadio Universitario de Caracas, en una jornada donde los detalles terminaron definiendo el resultado.

El duelo comenzó con una excelente actuación de los abridores, manteniéndose el cero hasta la quinta entrada, cuando Jimmy Kerrigan conectó un cuadrangular para arruinar la actuación impecable de Henry Centeno. Ángel Macuare, por su parte, contuvo el bateo zuliano durante casi seis episodios, permitiendo solo una carrera limpia.

Para la sexta entrada, los rapaces lograrían irse arriba con un sencillo remolcador de dos carreras de Gabriel Martínez, pero La Guaira conseguiría la paridad después de llenar las almohadillas y que Pedro Castellanos recibiera pelotazo y que Luis Guillorme conectara elevado de sacrificio.

Desafortunadamente para el equipo de Gregorio Petit, la octava entrada volvería a ser letal tras un error de tiro que mandó a José Pirela a segunda en lo que pudo haber sido perfectamente una jugada de doble play y que, posteriormente, Alí Castillo impulsara la carrera del triunfo gracias a un error de tiro.

Las Águilas del Zulia vuelven a la senda del triunfo tras su barrida en Puerto La Cruz frente a Caribes de Anzoátegui, mientras que los Tiburones sufren su tercera derrota al hilo y la tercera en condición de home club.

Sabado 25 de Octubre de 2025
Beisbol