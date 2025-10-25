LVBP: Leones toman revancha y derrotan con dramatismo a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en la LVBP dejó otro encuentro lleno de intensidad entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, dos equipos que quieren apuntar alto esta temporada. Al final, durante este segundo juego de la serie particular, los melenudos se quedaron con la victoria por 5 a 3.

El Estadio Universitario fue testigo nuevamente de otro gran duelo entre litoralenses y capitalinos. Pero a diferencia del choque del pasado martes, esta vez los dirigidos por el manager José Alguacil sacaron una mejor versión para tomar revancha y así conseguir un triunfo que los mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

Una victoria sufrida para Leones

Uno de los puntos más altos de los Leones fue su pitcheo. Pero si bien el abridor Erick Leal y los relevistas Simón Leandro y José Torres preservaron el cero y solo toleraron un total de cuatro hits, los Tiburones reaccionaron en la parte baja del octavo para amenazar con una posible remontada.

Previo a eso, los melenudos pegaron en innings casi consecutivos. En el primero, tanto Jhonny Pereda como Oswaldo Arcia conectaron hits productores para dejar la pizarra 2 a 0 en ese entonces.

Luego, en el tercero, Arcia apareció una vez más para remolcar otra rayita con un doble por los lados del jardín izquierdo. Por su parte, Wilfredo Tovar remolcó a Víctor Bericoto en la cuarta entrada para la cuarta carrera de los capitalinos.

Ya en el octavo, los escualos respondieron con un rally de tres anotaciones. Gabriel Arias rompió el blanqueo con un doble productor luego de dos outs; le siguió Máximo Acosta con un rodado que provocó un error en tiro del lanzador Moisés Gómez, lo que permitió que Arias anotara; mientras que Daniel Montaño añadió otra con elevado de sacrificio.

Sin embargo, Oswaldo Arcia apareció en la alta del noveno con su tercera remolcada de la noche, ante los envíos de Arnaldo Hernández, para ampliar la diferencia y así permitir que Norwith Gudiño colgara los últimos tres outs para adjudicarse el salvamento.

De esta manera, Leones del Caracas (4-2) retomó el camino del triunfo y se mantiene al acecho de la cima de la clasificación. Por su parte, Tiburones de La Guaira (3-4) cedió por segundo juego seguido.