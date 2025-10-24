LVBP: Gregorio Petit destaca este importante aspecto de sus Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Si bien la temporada 2025-2026 de los Tiburones de La Guaira inició con poca estabilidad, para el manager Gregorio Petit no hay mucho de qué preocuparse. Y es que el torneo venezolano apenas comienza y hay un camino largo por recorrer, suficiente para corregir esos detalles que les permitan avanzar al Round Robin.

Confianza, clave para Petit y sus Tiburones

Previo al juego de este viernes contra los Leones del Caracas, el estratega de los escualos habló con los medios de prensa sobre varios aspectos del equipo. Uno de esos tuvo que ver con el rendimiento de los lanzadores, quienes han sufrido ante las ofensivas rivales durante estas primeras jornadas.

"Confío plenamente en mis lanzadores. Sé que están trabajando duro de la mano de los coaches. Solo tienen que seguir confiando en ellos mismos. Ahora es que queda temporada y no dejaré de confiar en ellos por una o dos salidas malas", comentó.

Al chequear las estadísticas colectivas a día de hoy, los Tiburones de La Guaira son el conjunto con la efectividad más alta (7.44), así como el tercero que más carreras ha permitido (44). Pero más allá de eso, Gregorio Petit sabe que el grupo que dirige tiene la capacidad de levantarse de esas situaciones adversas.

"Es maravilloso contar con un grupo tan completo. Tiene un poco de cada cosa; experiencia, juventud, y esos peloteros de enmedio que están esperando la oportunidad para jugar. La característica más importante de este equipo es que todos están dispuestos a ayudarse de la manera que lo necesitemos", apuntó el manager.

Luego finalizó: "No hay egos. Todos están preparados para salir a competir y a jugar donde sea que nosotros decidamos dónde deben salir".