LVBP: Leones del Caracas actualiza situación de estos peloteros de cara a su participación

Los Leones del Caracas quieren pelear por el título en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y por eso esperan contar en algun tramo de la campaña, con figuras de experiencia, que potenciarían el lineup. El equipo que hace vida en el Estadio Monumental Simón Bolívar estaría cerca del arribo de peloteros con experencia en Grandes Ligas, Japón y otros importantes circuitos.

Los dirigidos por José Alguacil tienen récord de 3-2 en este inicio de zafra y sin duda, que querrán este año hacer los ajustes necesarios para estar entre los clasificados al Round Robin que se jugará en enero.

Leones del Caracas y la posible llegada de figuras

Según un reporte del periodista Carlos Valmore Rodríguez, la gerencia de los Leones del Caracas ofreció una actualización sobre la posible participación de varios de sus peloteros en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Lenyn Sosa y Liván Soto están en los planes del equipo y han mostrado disposición para uniformarse, aunque todavía no hay una fecha concreta para su incorporación. En ambos casos, las conversaciones continúan y dependerán de cómo cierren sus compromisos en el exterior.

En cuanto a Yohander Méndez, el panorama es distinto. Por ahora no está previsto que lance esta campaña, aunque el propio jugador ha manifestado su deseo de hacerlo. La decisión final dependerá de los ajustes entre el equipo y su entorno. Por otro lado, tanto Harold Castro, como Leandro Cedeño tienen la intención de participar y la gerencia trabaja en definir el momento más adecuado para sumarlos al roster.

Finalmente, sobre René Pinto, el equipo informó que las conversaciones se realizarán una vez concluya la Serie Mundial, momento en el que se evaluará su disponibilidad. En general, el mensaje de la directiva fue claro: hay voluntad de contar con la mayoría de sus figuras, pero todavía quedan detalles por concretar antes de cerrar el panorama completo.

Con la posible incorporación de estas figuras, los Leones del Caracas estarían sumando piezas de mucho nivel tanto a su pitcheo, como a su ofensiva, tomando en cuenta todo lo que los mencionados jugadores pueden ofrecer.