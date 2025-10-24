LVBP

LVBP: Leones del Caracas actualiza situación de estos peloteros de cara a su participación

El equipo de la capital podría contar con figuras de Grandes Ligas en esta naciente campaña del beisbol venezolano

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 10:30 am
LVBP: Leones del Caracas actualiza situación de estos peloteros de cara a su participación
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas quieren pelear por el título en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y por eso esperan contar en algun tramo de la campaña, con figuras de experiencia, que potenciarían el lineup. El equipo que hace vida en el Estadio Monumental Simón Bolívar estaría cerca del arribo de peloteros con experencia en Grandes Ligas, Japón y otros importantes circuitos.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por José Alguacil tienen récord de 3-2 en este inicio de zafra y sin duda, que querrán este año hacer los ajustes necesarios para estar entre los clasificados al Round Robin que se jugará en enero.

Leones del Caracas y la posible llegada de figuras

Según un reporte del periodista Carlos Valmore Rodríguez, la gerencia de los Leones del Caracas ofreció una actualización sobre la posible participación de varios de sus peloteros en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Lenyn Sosa y Liván Soto están en los planes del equipo y han mostrado disposición para uniformarse, aunque todavía no hay una fecha concreta para su incorporación. En ambos casos, las conversaciones continúan y dependerán de cómo cierren sus compromisos en el exterior.

En cuanto a Yohander Méndez, el panorama es distinto. Por ahora no está previsto que lance esta campaña, aunque el propio jugador ha manifestado su deseo de hacerlo. La decisión final dependerá de los ajustes entre el equipo y su entorno. Por otro lado, tanto Harold Castro, como Leandro Cedeño tienen la intención de participar y la gerencia trabaja en definir el momento más adecuado para sumarlos al roster.

Finalmente, sobre René Pinto, el equipo informó que las conversaciones se realizarán una vez concluya la Serie Mundial, momento en el que se evaluará su disponibilidad. En general, el mensaje de la directiva fue claro: hay voluntad de contar con la mayoría de sus figuras, pero todavía quedan detalles por concretar antes de cerrar el panorama completo.

Con la posible incorporación de estas figuras, los Leones del Caracas estarían sumando piezas de mucho nivel tanto a su pitcheo, como a su ofensiva, tomando en cuenta todo lo que los mencionados jugadores pueden ofrecer.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 24 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol