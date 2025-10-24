LVBP: En Magallanes no descartan la llegada de este lanzador venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Para los equipos de la LVBP, todo pelotero de experiencia aporta de gran manera, sin importar a qué altura de la temporada se incorpore al grupo. En el caso de los Navegantes del Magallanes, existe la posibilidad de que un talentoso lanzador venezolano se reporte con ellos, ya sea en diciembre o en un hipotético Round Robin.

La figura en cuestión es Enmanuel De Jesús. Y es que como muchos saben, el oriundo de Valencia no ve acción con la Nave desde la campaña 2023-2024, una racha que podría cortar siempre y cuando logre resolver su situación en el exterior.

Magallanes, a la expectativa con De Jesús

El 2025 fue más que positivo para el lanzador de 28 años de edad. Parte de sus registros dejaron 163.2 entradas de labor, con 3.96 de efectividad, así como 2.4 boletos y 9.1 ponches por cada nueve innings. Todo esto sucedió en la liga de Corea del Sur, donde tiene contrato con KT Wiz hasta el 25 de noviembre.

Justamente, después de dicha fecha es que podrá esclarecer un poco más su futuro. Su intención es conseguir un contrato de Grandes Ligas o Ligas Menores, aunque también aceptaría una renovación en el beisbol coreano. Luego de eso, no descarta una posible llegada al torneo venezolano con Navegantes del Magallanes.

"No lo descarto. Por eso me voy a preparar, para estar listo en caso de que pueda lanzar a finales de diciembre, o en el Round Robin", comentó el pelotero en una reciente entrevista.

Incluso, hay que mencionar que esa incorporación con la Nave también tiene otras intenciones, como lo es mantenerse en buena forma física de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Y es que Enmanuel De Jesús ya fue contactado por el manager Omar López para formar parte de la preselección.

"Me llamó (Omar López) para preguntar si me interesaba formar parte de una preselección y le dije que sí, aunque necesitaría permiso del equipo en Corea si regreso con ellos. Es algo que pude alcanzar con el tiempo y que se vio potenciado por un aumento en la velocidad de mi recta que logré en 2021", finalizó.