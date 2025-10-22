LVBP: Magallanes podría no contar con estos jugadores por fatiga extrema

Suscríbete a nuestros canales

A pesar del lento y negativo inicio de temporada 2025-2026 de los Navegantes del Magallanes, el equipo sabe que cuenta con el material necesario para revertir la situación y convertirse en protagonistas. El torneo apenas está comenzando y con un camino largo todavía por recorrer, las posibilidades de ver a algunos grandesligas venezolanos con la Nave no deja de ilusionar a sus aficionados.

Sin embargo, un nuevo escollo ha surgido durante esta semana para los equipos de la LVBP. Y es que la MLB envió a los equipos de la Confederación del Caribe la lista de fatiga extrema, en la que aparecen aquellos jugadores que no deberían ver más acción por lo que resta del año.

Recordemos que la finalidad de dicha lista es restringir la participación de ciertos jugadores para evitar el exceso de trabajo y posibles lesiones durante estos últimos meses. Pero con todo y eso, hay que mencionar que ya algunos integrantes de ese listado se encuentran con sus equipos en Venezuela, en tanto que otros ya aseguraron su presencia para esta temporada.

La incertidumbre de algunos peloteros del Magallanes

Hay muchas expectativas en esta campaña de la LVBP con los Navegantes del Magallanes. Y es que el equipo tuvo una pequeña reestructuración, aunque mantuvo a su timonel Eduardo Pérez al frente del equipo, además de la inclusión de figuras de la franquicia ahora en el rol de coaches.

Dicho esto, los filibusteros confían no solo en el talento de sus actuales jugadores, sino también en la posible llegada de algunos grandesligas para reforzar un roster que apunta, sí o sí, a una nueva final.

Peloteros de Navegantes del Magallanes en la lista de fatiga extrema