Farándula

Hermano de Miss Venezuela Clara Vegas levanta suspiros: "Es hermoso"

El joven es apasionado del deporte y ya tiene muchas fanáticas en redes 

Por

Elvis González
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 05:50 pm
Hermano de Miss Venezuela Clara Vegas levanta suspiros: "Es hermoso"
Familia de Clara Vegas Goetz / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Con la victoria de Clara Vegas Goetz como Miss Universe Venezuela 2025, se han despertado muchos comentarios por la bonita y extensa familia que tiene. La actriz, modelo y creadora de contenido, tiene cuatro hermanos, tres hembras y un varón.

NOTAS RELACIONADAS

Comentarios para Federico

El joven lleva por nombre Federico Vegas, quien ha derretido el corazón de muchas internautas, por el físico y porte que príncipe de Disney que tiene.

Vegas es el tercer hermano de la nueva reina, quien buscará la octava corona del Miss Universo 2026, a celebrarse en San Juan, Puerto Rico.

Ambos vienen de una familia llena de belleza, ya que su madre, es nada más y nada menos que la Miss Venezuela 1990, Andreina Goetz Blohm, poseedora de unos hermosos ojos azules, cabellos claros y gran altura.

“El próximo Míster Venezuela Mundo 2026”, “Guapísimo el niño”, “Clara es mi cuñada”, “Dios mío de película, un galán”, “Es hermoso”, son algunos de los comentarios en un video del joven luciendo sensacional.

¿Quién es Federico?

Federico que vive fuera de Venezuela, llegó al país para ver a su hermana lucir radiante en la ceremonia realizada el jueves 4 de diciembre en el Salón Espacio, del Centro Comercial Líder.

A diferencia de Clara, el joven es más reservado y tiene sus redes sociales totalmente privadas, en especial Instagram, en la que solo tiene 7 publicaciones.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Internacional Carreras
Sabado 06 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula