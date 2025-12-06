Hermano de Miss Venezuela Clara Vegas levanta suspiros: "Es hermoso"

Suscríbete a nuestros canales

Con la victoria de Clara Vegas Goetz como Miss Universe Venezuela 2025, se han despertado muchos comentarios por la bonita y extensa familia que tiene. La actriz, modelo y creadora de contenido, tiene cuatro hermanos, tres hembras y un varón.

Comentarios para Federico

El joven lleva por nombre Federico Vegas, quien ha derretido el corazón de muchas internautas, por el físico y porte que príncipe de Disney que tiene.

Vegas es el tercer hermano de la nueva reina, quien buscará la octava corona del Miss Universo 2026, a celebrarse en San Juan, Puerto Rico.

Ambos vienen de una familia llena de belleza, ya que su madre, es nada más y nada menos que la Miss Venezuela 1990, Andreina Goetz Blohm, poseedora de unos hermosos ojos azules, cabellos claros y gran altura.

“El próximo Míster Venezuela Mundo 2026”, “Guapísimo el niño”, “Clara es mi cuñada”, “Dios mío de película, un galán”, “Es hermoso”, son algunos de los comentarios en un video del joven luciendo sensacional.

¿Quién es Federico?

Federico que vive fuera de Venezuela, llegó al país para ver a su hermana lucir radiante en la ceremonia realizada el jueves 4 de diciembre en el Salón Espacio, del Centro Comercial Líder.

A diferencia de Clara, el joven es más reservado y tiene sus redes sociales totalmente privadas, en especial Instagram, en la que solo tiene 7 publicaciones.