LVBP: Magallanes podría asegurar la clasificación si mantiene el dominio de estas estadísticas

Suscríbete a nuestros canales

Pitcheo es el nombre del juego, son palabras tan antiguas en el ámbito del beisbol como la existencia del hombre en este planeta, y precisamente muy buen rendimiento del pitcheo han tenido los Navegantes del Magallanes a lo largo del torneo 2025/2026 de la LVBP.

Ese performance de todo su staff de monticulistas, son los que han mantenido a flote la clara posibilidad de postemporada que tiene este elenco, que para la jornada de este 6 de diciembre se presentó igualado con el Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira en el 5to lugar del standing, reflejando marca de 20-22 y a solo 4 partidos del 1er puesto en manos de los Bravos de Margarita.

Navegantes del Magallanes con brazos de calidad

A la fecha, los monticulistas abridores magallaneros son los número 1 en promedio de carreras limpias permitidas, con 4.18, siendo escoltados por:

Bravos 4.29

Tiburones 4.79

Tigres de Aragua 5.08

Cardenales 5.25

Leones del Caracas 5.62

Caribes de Anzoátegui 5.83

Águilas del Zulia 5.98

Paralelamente, los relevistas navieros también han tenido la vanguardia en el mismo renglón, que este sábado reflejaban 3.79; a ellos les siguen:

Aragua: 3.90

Caribes 3.95

Lara 3.99

Margarita 4.94

Tiburones 5.42

Águilas 5.68

Leones 5.78

LVBP - Estadísticas - Números - Beisbol

Para Navegantes, los más destacados del apartado, con al menos 10 entradas lanzadas, son:

Jaiker García, relevista con 0.77 en 11.2 innings

Bryan Mata, en 8 partidos, 6 como iniciador, 1.50 en 1.50 tramos

Felipe Vázquez, relevista que en 19.2 episodios ha dejado 2.29

Ricardo Sánchez, abridor, con 2.91 en 46.1

Enderson Franco, brazo de relevo que ha mostrado 3.46 en 26

Saúl García hombre del bullpen, en 25.2 efectividad de 3.51

Amilcar Chirinos, otro relevista, 3.57 en 17.2 entradas

Jesús Reyes, 3.76 en 26.1 tramos de relevos

José Suárez, abridor con 3.86 en 14 tramos