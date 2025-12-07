Fallece a los 99 Años Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la salsa y la música latina se ve de luto. Este sábado 6 de diciembre de 2025 se conoció la partida física del maestro Rafael Ithier, a la edad de 99 años. Ithier fue el legendario fundador, director musical y pianista de El Gran Combo de Puerto Rico, una de las orquestas más emblemáticas y longevas de la historia.

Según informó una fuente cercana a la agencia EFE, el músico se encontró hospitalizado recientemente debido a un cuadro de neumonía del cual no logró recuperarse. La noticia fue confirmada públicamente por el abogado de la familia, Víctor Rivera, a través de una comunicación con la emisora ​​WKAQ, y rápidamente fue replicada por diversas figuras del ámbito artístico.

El fin de una era musical

La partida de Rafael Ithier no solo marca el fin de una era para la orquesta que fundó en 1962 —conocida mundialmente como "Los Mulatos del Sabor" —, sino que deja un vacío irremplazable en la banda sonora de la cultura puertorriqueña y latina en general.

Ithier, además de ser director musical, brilló como arreglista, pianista y compositor. Bajo su rigurosa y talentosa dirección, El Gran Combo construyó una discografía monumental con más de 70 producciones, dejando un legado de éxitos bailables que trascienden generaciones. Su álbum más reciente, “En Cuarentena”, fue lanzado en el año 2021, demostrando su vigencia artística hasta el final.

Bajo su incansable batuta, El Gran Combo logró un hito histórico: se consolidó como la única orquesta puertorriqueña en presentarse y triunfar en los cinco continentes, llevando el sabor de la salsa más allá de las fronteras.

Una Vida Dedicada al Escenario

A pesar de su avanzada edad, el director de El Gran Combo siempre se mantuvo activo y al frente de la orquesta. Un ejemplo de su vitalidad es que, tan reciente como en marzo de 2025, se presentó junto a la agrupación en Perú ante un público masivo que superó las 50,000 personas , una muestra de su pasión inquebrantable por la música y su conexión con el público.

Al maestro Rafael Ithier le sobreviven su amada esposa, Carmen Soto, y sus hijos Carlos, Pedro, Mérida, Maritza e Ivonne, quienes continuarán el inmenso legado de "El Gran Combo".