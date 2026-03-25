La revancha de Forever Young: El campeón japonés que convierte sus derrotas en leyendas

Suscríbete a nuestros canales

Si algo reconoce el aficionado hípico actual, es el imponente poderío de Forever Young. Consagrado a inicios de este año con el Premio Eclipse como el Caballo Adulto del Año y reconocido por los Premios Longines como el mejor ejemplar del mundo en arena, el purasangre japonés regresa por la gloria absoluta.

El patrón de la redención: De tercero a la victoria

La campaña de Forever Young es asombrosa: 11 victorias en 14 presentaciones a través de Japón, Arabia Saudí y Estados Unidos, acumulando casi $30 millones de dólares en premios para su propietario, Susumu Fujita. Sin embargo, lo que hace especial su historial no son solo sus triunfos, sino cómo ha vengado sus escasas derrotas.

Debemos recordar aquel polémico y emocionante tercer lugar en el Kentucky Derby (G1) 2024, donde perdió en un final de fotografía ante Mystik Dan y Sierra Leone. Meses después, en su primera incursión en la Breeders’ Cup Classic (G1), volvió a ocupar el tercer puesto mientras Sierra Leone se llevaba los honores. Pero la revancha no tardó en llegar: en la edición de 2025, Forever Young regresó para conquistar la Breeders’ Cup y cobrar justicia deportiva ante sus antiguos verdugos.

Meydan: La última frontera

Este año, el hijo de Real Steal en Forever Darling (por Congrats) llega por tercera vez al óvalo de Meydan. En Dubai tiene una marca de una victoria y un revés; este último ocurrió precisamente en la Dubai World Cup (G1) de 2025, donde, curiosamente, volvió a ocupar la tercera posición detrás de Hit Show y el norteamericano Mixto.

Para este 2026, Forever Young y sus conexiones buscan repetir su fórmula de éxito: vengar su derrota del año pasado y hacer historia. De lograrlo, se convertiría en el primer purasangre en conquistar, en un mismo año, las dos pruebas más ricas del planeta: la Saudi Cup y la Dubai World Cup.