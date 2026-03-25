Equipo de Celia Cruz denuncia uso no autorizado de su imagen en Venezuela

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El anuncio de un concierto sinfónico en homenaje a Celia Cruz desató una fuerte polémica en Venezuela. Representantes del legado de la artista denunciaron públicamente el uso no autorizado de su nombre, imagen y repertorio, como parte del centenario de su nacimiento.

La situación ha generado preocupación en el mundo artístico y legal, no solo por la naturaleza del evento, sino por las instituciones y figuras involucradas, lo que ha elevado el tono del debate sobre el respeto a la propiedad intelectual en el país.

Señalamientos al homenaje a Celia Cruz

Uno de los puntos más delicados del caso es la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, considerada una de las agrupaciones más importantes y antiguas del continente.

La inclusión de esta institución en el evento ha sido calificada como “lamentable y preocupante” por parte de quienes resguardan el legado de Celia Cruz.

Según el pronunciamiento, una organización con su trayectoria debería garantizar el cumplimiento de las normas legales relacionadas con derechos de autor, en lugar de verse vinculada a posibles irregularidades.

“Una entidad con ese nivel de reconocimiento debería ser la primera en velar por el respeto a los derechos artísticos y la propiedad intelectual, no en vulnerarlos”, apuntan en el comunicado.

Trina Medina en el centro de la controversia

La reconocida cantante venezolana Trina Medina también ha sido mencionada en la denuncia. De acuerdo con la información difundida, su participación en este concierto formaría parte de un patrón reiterado de iniciativas que utilizan el repertorio y la identidad artística de Celia Cruz.

Este señalamiento ha intensificado la polémica, ya que Medina es una figura consolidada dentro de la música latina, lo que aumenta el impacto mediático y simbólico del caso.

“Este patrón no solo evidencia una conducta irresponsable, sino también un desconocimiento o desprecio por los derechos que protegen el legado de una de las figuras más importantes de la música latina”, agregan en el texto.

El legado de Celia Cruz

Lejos de ser un símbolo de dominio público, el nombre de Celia Cruz está protegido por estructuras legales que velan por su uso adecuado.

Su figura, considerada una de las más influyentes de la música latina, mantiene una vigencia cultural y comercial que exige controles claros sobre su explotación.

El uso de elementos visuales, conceptos escénicos y repertorios asociados a proyectos oficiales, como espectáculos sinfónicos previamente autorizados, podría constituir no solo una falta ética, sino también una violación legal.