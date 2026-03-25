Scarlett Linares estrena su nuevo sencillo para los hombres malos ¡Triunfando!

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“Cuidado Sansón”, es el nuevo tema de la cantante y compositora venezolana Scarlett Linares. A través de las redes sociales la popular “Guayanesa de Oro”, ha estado promocionando el sencillo que cuenta la historia de la pérdida de un amor.

Gran regreso a la música

El tema autoría de Gabriel Cárdenas, fue lanzado la semana pasada y con un video clip, en el que Linares muestras no solo su potencia vocal, sino también estilo, cuerpazo y gran amor por el llano venezolano.

Bajo la producción de Jeanna Boscán, el videoclip es todo un derroche de belleza de paisajes nacionales, dejando ver a la artista en diversos escenarios del estado Portuguesa y cantando con el temple que siempre la ha caracterizado.

“Cuidado Sansón”, llega para la cantante tras varios años sin actualizar su repertorio musical, teniendo siempre presente grandes éxitos como “En carne viva”, “Valiente”, “A Llorar A Otra Parte”, entre otras.

“Todavía procesando la energía de lo que fue el lanzamiento oficial del videoclip. Ver este proyecto cobrar vida en la pantalla ha sido una experiencia increíble. Gracias al compositor Gabriel Cárdenas por este bello tema”, escribió en Instagram.

Reyna Lucero no dudo en enviar un hermoso mensaje de cariño para su colega, felicitándola por el tema y por seguir tan vigente en la música llanera.