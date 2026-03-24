¿Quiénes son los jugadores que mejor llegan a la fecha FIFA con la Vinotinto?

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La Vinotinto Absoluta ya calienta motores para su primer compromiso del año. Este viernes 27 de marzo, el combinado nacional se medirá ante Trinidad y Tobago bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo.

Tras el anuncio de la convocatoria, las miradas se posan sobre cinco nombres que están brillando en sus clubes y que prometen ser los pilares de este parón internacional.

Los que mejor llegan

José Contreras (Barcelona SC)

El guardameta está viviendo una "segunda juventud" en Ecuador. Contreras llega tras ser figura con el Barcelona SC, acumulando actuaciones destacadas tanto en la LigaPro como en la Copa Libertadores.

Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC)

El "Torito" se ha convertido en el pulmón del Toulouse en la Ligue 1 de Francia. En lo que va de 2026, ha sido titular indiscutible, destacando por su despliegue físico y recuperación (líder en tacleadas de su equipo), pero también por su capacidad para generar juego.

Wikelman Carmona (CF Montréal)

Tras su reciente traspaso al CF Montréal, "Wiki" se ha reencontrado con su mejor versión en la MLS. El joven mediapunta ha tenido un inicio de temporada explosivo, registrando un total de tres goles y una asistencia en cinco partidos disputados.

David Martínez (LAFC)

La "Joya" sigue rompiendo moldes en Estados Unidos. Martínez llega con el olfato goleador encendido tras anotar recientemente en la CONCACAF Champions Cup y en la MLS. En lo que va de campaña acumula cuatro goles y se perfila como titular por la banda derecha en la selección.

Jovanny Bolívar (UCV FC)

Desde el patio local, Bolívar es la gran sensación de la Liga FUTVE. El delantero de la UCV llega como uno de los máximos artilleros del torneo Apertura 2026. De los atacantes convocados (Rondón, Ramírez y Marqués), es el que mejor llega con cinco tantos y dos asistencias.