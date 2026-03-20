Jon Aramburu: ¿Cómo le fue al vinotinto en el duelo ante Villarreal?

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La acción regresó a LaLiga de España este viernes 20 de marzo con un único duelo en el tintero: Villarreal vs Real Sociedad; un compromiso correspondiente a la jornada 29 del torneo doméstico y en el que hubo presencia venezolana con Jon Aramburu.

El vinotinto fue titular con su Real Sociedad y pintaba ser un duelo de mucha dificultad, sobre todo porque el 'submarino amarillo' actualmente está peleando el podio en el torneo español.

Lo cierto es que las cosas no salieron bien para el conjunto vasco, que sucumbieron ante Villarreal con un marcador de 3-1, en el que los goles fueron firmados en la acera ganadora por Gerard Moreno (7'), Georges Mikautadze (15') y Nicolas Pépé (23'), mientras el único gol de los blanquiazules fue obra de Luka Sučić (47').

¿Cómo le fue a Jon Aramburu en el partido?

El criollo solo estuvo en el campo por unos 68 minutos hasta que fue sustituido por Aritz Elustondo. Durante el tiempo de acción que pudo disponer desde lo defensivo registró dos intercepciones, un despeje, un tiro bloqueado, tres recuperaciones, tres duelos en el suelo ganados de cinco y un duelo aéreo positivo en la misma cantidad de veces intentadas.

Un dato destacado de la actuación del venezolano es que no fue regateado en el partido, en un mismo cotejo en el que recibió amarilla y cometió dos infracciones.

Desde el pase, su efectividad fue del 91%, con unos 49 pases efectivo de 54 intentados. Ahora bien, su precisión en campo rival fue del 86% con 25 pases correctos de 29 lanzados.

El porcentaje de Jon Aramburu mejora en el pase en campo propio con un 96%, representado en 24 efectivos de 25 lanzados. Finalmente, su valoración general en el portal de Sofascore, especializado en estadística, fue de 6.2.